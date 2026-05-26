Unbekannter überfiel 16-Jährige in Dornbirn

Zu einem brutalen Überfall kam es am Freitagabend in Dornbirn (Vorarlberg), wie die Polizei erst jetzt berichtet. Das Opfer, eine 16-Jährige, konnte sich zum Glück wehren, wurde aber verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.
Am vergangenen Freitag kam es um 22.30 Uhr in Dornbirn zu einer versuchten absichtlich schweren Körperverletzung: Eine 16-Jährige war im Kreuzungsbereich Dr.-Anton-Schneider-Straße/Edlach auf Höhe der Einfahrt zur Fahrradunterführung unterwegs, als sie von einem Unbekannten angegriffen wurde.
Pfefferspray im Einsatz
Das Opfer wehrte sich mit Fußtritten gegen den Angriff und konnte sich schließlich durch den Einsatz eines Pfeffersprays, das sie dabeihatte, vom Griff des Täters befreien.
Sie erlitt mehrere oberflächliche Verletzungen im Bauchbereich, die durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses aber noch am selben Abend wieder verlassen. Das Motiv für die Tat ist derzeit noch unbekannt, die Ermittlungen laufen.
Suche nach Zeugen
Die Polizei sucht nun nach dem Täter: Er ist circa 1,75 Meter groß, hat einen dunkleren Teint und trug eine dunkle Hose und ein schwarzes Langarmshirt mit gelbem oder orangem Schulterbereich.
Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter: +43 59 133 8140.
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