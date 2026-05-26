Fußgänger von Pkw touchiert: Lenker flüchtig

Ein 48-Jähriger wurde am Montagabend in Hohenems (Vorarlberg) von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Der verantwortliche Fahrzeuglenker hielt nicht an und setzte seine Fahrt einfach fort. Nun werden Hinweise aus der Bevölkerung erbeten, um den Flüchtigen auszuforschen.
Der 48-jährige Mann war gegen 21.15 Uhr zu Fuß in der Sohlstraße auf dem Gehsteig unterwegs, als er im Bereich der Kreuzung mit der Schönwiesstraße aus bislang unbekannter Ursache von einem Pkw angefahren und zu Boden gestoßen wurde.
Ohne anzuhalten davongefahren
Der Fußgänger erlitt bei dem Sturz Verletzungen im Bereich seiner linken Schulter und des Brustkorbs. Der unbekannte Lenker des Wagens kümmerte sich jedoch nicht um den Mann, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und die erforderliche Hilfe zu leisten.
Etwaige Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Hohenems unter der Telefonnummer 059 1338/142100 in Verbindung zu setzen.
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