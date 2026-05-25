Ich, der Walflüsterer

Das wiederum sahen Karin Walter-Mommert (ehemalige Trabrennfahrerin) und Walter Gunz (MediaMarkt) anders. Die beiden Unternehmer, die öffentlich zumeist als „private Initiative zur Rettung von Timmy“ firmierten, nahmen etwa 1,5 Millionen Euro in die Hand – die Kosten des schwimmenden Docks, der Bagger und Saugroboter nicht eingerechnet. Wäre doch gelacht, wenn wir dem Lebenskreislauf mit unserem Hightech-Gerät nicht ein Schnippchen schlagen könnten! Timmy, du wirst, ob du jetzt willst oder nicht, weiterleben!