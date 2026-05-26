Rauch aus Heizungsraum: Kindergarten evakuiert

Im Zuge des Einsatzes stellte die Feuerwehr schnell eine Störung der Heizungsanlage fest. Diese hatte schließlich zur Rauchentwicklung geführt. Das Problem wurde schnell behoben, sodass der Kindergartenbetrieb im Anschluss ohne weitere Einschränkungen fortgeführt werden konnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt oder gefährdet.