Rauch aus Heizungsraum: Kindergarten evakuiert

Die Dornbirner Feuerwehr musste am Mittwochvormittag zu einem Einsatz in den Dornbirner Kindergarten in Kehlegg ausrücken. Beim Eintreffen der Florianijünger quoll Rauch aus dem Heizungsraum, die Mädchen und Buben waren bereits in Sicherheit gebracht worden.
Im Zuge des Einsatzes stellte die Feuerwehr schnell eine Störung der Heizungsanlage fest. Diese hatte schließlich zur Rauchentwicklung geführt. Das Problem wurde schnell behoben, sodass der Kindergartenbetrieb im Anschluss ohne weitere Einschränkungen fortgeführt werden konnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt oder gefährdet.
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