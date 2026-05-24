Fotografischer Schatz in schwarz-weiß gehoben

Studium der Großen

„Ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt, um Abzüge zu finden“, erzählt der Sohn. Kein Wunder also, dass er diese Aufgabe erst in seiner Pension angehen konnte. Die Bilder seines Vaters betrachtet Johannes als eine Art Schatz, den er nicht verschwinden lassen wollte. Der Fotograf selbst hat nie in Erwägung gezogen, auszustellen. Das überließ er den Großen seines Fachs, die er auch studierte. So beschäftigte er sich sowohl mit Ansel Adams, der für seine „Moonrise“-Serie bekannt ist, oder auch mit dem legendären Edward Weston, der unter anderem mit Adams die Gruppe f/64 gründete. Nun, 14 Jahre nach seinem Tod, hat sich seine Familie erlaubt, auch den Fotografen Herbert Rauch ins Rampenlicht zu rücken.