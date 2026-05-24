Söders Trauma

Markus Söder wird das gar nicht gerne hören. Ein Blick in die Bundesliga-Statistik zeigt nämlich unerbittlich, dass sein Freistaat ein Manko hat, denn bei fast 14 Millionen Einwohner:innen ist die Anzahl von sieben bayerischen Clubs, die seit Gründung der Liga in dieser gespielt haben oder spielen, erbärmlich schlecht. Ein Verein pro zwei Millionen Landeskinder, darüber konnte man im Saarland schon vor dem letzten Wochenende nur mitleidig lächeln, denn mit dem 1.FC Saarbrücken (Gründungsmitglied!), dem FC 08 Homburg und Borussia Neunkirchen hatte man bei nur einer Million Menschen, die dort leben, bereits stattliche drei Erstligavereine vorzuweisen. Seit dem letzten Sonntag und dem Aufstieg der SV 07 Elversberg reden wir mittlerweile sogar von einem Erstliga-Club pro Viertelmillion Saarländer:innen. Bayern bräuchte also langfristig über 50 Erstligisten, um statistisch mitzuhalten. Könnte schwierig werden.