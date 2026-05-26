Verpflichtende Abbiegeassistenten gefordert

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert verpflichtende Abbiegeassistenten für Lastwagen, denn Unfälle mit Lkw haben oft drastische Folgen. Zwar kam es in Vorarlberg im vergangenen Jahr nur zu einem tödlichen derartigen Unfall, auf eine Investition in die Sicherheit hofft der VCÖ trotzdem.
Nachdem es im Jahr 2024 keinen einzigen tödlichen Lkw-Unfall in Vorarlberg gab, kam im Vorjahr leider ein Mensch bei einem solchen Unfall ums Leben. Das Todesopfer war ein Radfahrer, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ informiert. Lkw-Unfälle haben oft drastische Folgen. Deshalb plädiert der VCÖ für Maßnahmen, um die Zahl schwerer Lkw-Unfälle dauerhaft zu reduzieren.
Im Bundesländer-Vergleich weist Vorarlberg mit einem tödlichen Lkw-Unfall die niedrigste Anzahl auf, vor dem Burgenland mit zwei sowie Kärnten und Wien mit vier. Österreichweit ist die Zahl der Todesopfer durch Lkw-Unfälle im Vorjahr um 74 Prozent gestiegen, 73 Menschen ließen dabei ihr Leben.
„Lkw sind selten in Verkehrsunfälle involviert, auch weil die Lkw-Fahrer Profis sind. Zudem gelten strengere Vorschriften, beispielsweise 0,0 Promille. Aber wenn Lkw an Unfällen beteiligt sind, haben diese aufgrund der Masse sehr oft gravierende Folgen“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. In den vergangenen zehn Jahren kamen in Vorarlberg insgesamt 29 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkw ums Leben. Schenk fordert verpflichtende Abbiegeassistenten für alle Lkw, zudem hofft sie auf die Entschärfung gefährlicher Kreuzungen, um die Sichtbereiche zu verbessern.
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