Verpflichtende Abbiegeassistenten gefordert

„Lkw sind selten in Verkehrsunfälle involviert, auch weil die Lkw-Fahrer Profis sind. Zudem gelten strengere Vorschriften, beispielsweise 0,0 Promille. Aber wenn Lkw an Unfällen beteiligt sind, haben diese aufgrund der Masse sehr oft gravierende Folgen“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. In den vergangenen zehn Jahren kamen in Vorarlberg insgesamt 29 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkw ums Leben. Schenk fordert verpflichtende Abbiegeassistenten für alle Lkw, zudem hofft sie auf die Entschärfung gefährlicher Kreuzungen, um die Sichtbereiche zu verbessern.