Seniorin krachte mit Pkw gegen Steinmauer

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in Vorarlberg: Auf der dortigen Faschinastraße kam der Pkw einer 78-Jährigen von der Fahrbahn ab und donnerte gegen eine Mauer.
Die 78-jährige Lenkerin war am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr mit ihrem Auto auf der Faschinastraße in Thüringen talwärts unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich von der Straße abkam und erst gegen eine Steinmauer und dann noch gegen die Leitplanke krachte.
Die Frau zog sich bei dem Crash Verletzungen zu und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierte Feuerwehr barg das Unfallwrack und säuberte die Straße.
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