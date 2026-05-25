Seniorin krachte mit Pkw gegen Steinmauer

Die 78-jährige Lenkerin war am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr mit ihrem Auto auf der Faschinastraße in Thüringen talwärts unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich von der Straße abkam und erst gegen eine Steinmauer und dann noch gegen die Leitplanke krachte.