Rauferei vor Club in Vorarlberg artete aus

In der Vorarlberger Gemeinde Lustenau kam es in der Nacht auf Montag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein Türsteher wollte einige Besucher nicht in ein Nachtlokal hineinlassen – das führte zu der Schlägerei.
Bei einer Rauferei vor einem Nachtlokal Sonntagfrüh in Lustenau, an der 15 Personen beteiligt waren, sind sieben von ihnen leicht verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung mit Fußtritten und Faustschlägen war es um 3 Uhr gekommen, nachdem ein Security-Mitarbeiter den Personen den Zutritt verwehrt hatte.
Pfefferspray im Einsatz
Laut Polizei versuchte der Security-Mitarbeiter, die Raufenden mit einem Pfefferspray zur Räson zu bringen. Sechs Streitbeteiligte wurden davon kontaminiert und von der Rettung erstversorgt. Eine weitere Person erlitt eine Rissquetschwunde an der Stirn. Mehrere Polizeistreifen konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen, informierte die Landespolizeidirektion.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.