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Sieben Verletzte

Rauferei vor Club in Vorarlberg artete aus

Vorarlberg
25.05.2026 10:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Vorarlberger Gemeinde Lustenau kam es in der Nacht auf Montag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein Türsteher wollte einige Besucher nicht in ein Nachtlokal hineinlassen – das führte zu der Schlägerei. 

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Bei einer Rauferei vor einem Nachtlokal Sonntagfrüh in Lustenau, an der 15 Personen beteiligt waren, sind sieben von ihnen leicht verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung mit Fußtritten und Faustschlägen war es um 3 Uhr gekommen, nachdem ein Security-Mitarbeiter den Personen den Zutritt verwehrt hatte.

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Laut Polizei versuchte der Security-Mitarbeiter, die Raufenden mit einem Pfefferspray zur Räson zu bringen. Sechs Streitbeteiligte wurden davon kontaminiert und von der Rettung erstversorgt. Eine weitere Person erlitt eine Rissquetschwunde an der Stirn. Mehrere Polizeistreifen konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen, informierte die Landespolizeidirektion.

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