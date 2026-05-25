Rauferei vor Club in Vorarlberg artete aus

Bei einer Rauferei vor einem Nachtlokal Sonntagfrüh in Lustenau, an der 15 Personen beteiligt waren, sind sieben von ihnen leicht verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung mit Fußtritten und Faustschlägen war es um 3 Uhr gekommen, nachdem ein Security-Mitarbeiter den Personen den Zutritt verwehrt hatte.