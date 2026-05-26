Rekordwochenende für die Ländle-Freibäder

Das vergangene Pfingstwochenende brachte so viele Besucher in die Freibäder Vorarlbergs, wie in anderen Jahren den ganzen Mai über. Die Bäderbetreiber sind hocherfreut über diese Entwicklung.
Das heurige Pfingstwochenende hat den Freibädern klingelnde Kassen beschert. Ewald Petritsch, Betreiber der Rheinauen in Hohenems und Sprecher der Bäderbetreiber, ist am „Tag danach“ immer noch beeindruckt, wie das Wochenende gelaufen ist. Am Samstag suchten 1500 Personen das Freibad auf, am Sonntag waren es bereits 3500 und am Montag gar 4500. „Im Durchschnitt kommen im Mai zwischen 1000 und 5000 Personen ins Bad – nun waren es an einem Wochenende schon 10.000“, schwärmt er.
Möglich wurde das durch Temperaturen, die eher an den Hoch- als an den Frühsommer erinnern: 30 Grad Celsius und mehr und keine einzige Wolke am Himmel. Das soll auch in den kommenden Tagen noch so sein, das Maiergebnis wird also vermutlich nochmal nach oben geschraubt.
Appell an Erziehungsberechtigte
In den Anlagen der Rheinauen sind drei Bademeister fix angestellt. Wenn es die Zeit erlaubt, versieht auch Petritsch nachmittags noch Aufsichtsdienst. Trotzdem appelliert er an Erziehungsberechtigte, ihre Kinder, insbesondere Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt ins Wasser zu lassen. Zudem sollten die Kids immer Schwimmhilfen tragen. „Der Tod durch Ertrinken geschieht lautlos“, warnt Petritsch. „Unsere Bademeister sind aufmerksam, können aber unmöglich in jedem Moment 1000 Kinder im Blick haben“, gibt er zu bedenken. Ablenkungen der Eltern sind zu vermeiden, da sie drastische Folgen nach sich ziehen könnten. Insbesondere der Gebrauch des Mobiltelefons ist diesbezüglich eine nicht zu unterschätzende Ablenkungsfalle.
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