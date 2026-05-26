Rekordwochenende für die Ländle-Freibäder

Appell an Erziehungsberechtigte

In den Anlagen der Rheinauen sind drei Bademeister fix angestellt. Wenn es die Zeit erlaubt, versieht auch Petritsch nachmittags noch Aufsichtsdienst. Trotzdem appelliert er an Erziehungsberechtigte, ihre Kinder, insbesondere Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt ins Wasser zu lassen. Zudem sollten die Kids immer Schwimmhilfen tragen. „Der Tod durch Ertrinken geschieht lautlos“, warnt Petritsch. „Unsere Bademeister sind aufmerksam, können aber unmöglich in jedem Moment 1000 Kinder im Blick haben“, gibt er zu bedenken. Ablenkungen der Eltern sind zu vermeiden, da sie drastische Folgen nach sich ziehen könnten. Insbesondere der Gebrauch des Mobiltelefons ist diesbezüglich eine nicht zu unterschätzende Ablenkungsfalle.