Anstieg von Fake-Shops: Darauf müssen Sie achten!

In diesem Jahr fällt der Black Friday auf den 28. November. Seit Jahren handelt es sich um den liebsten Tag aller Shopping-Fans – aber leider auch von Betrügern. So verdreifachte sich die Zahl gefälschter Amazon-Websites. Krone+ weiß, wie Sie sich vor Kriminellen schützen können.
Ein teurer Marken-Griller sollte es sein – Ferdinand (42) aus der Steiermark hatte sich in ein Gerät verliebt, das regulär um die 500 Euro kostet. Zum Black Friday im Vorjahr kam über ein großes Preisvergleichs-Portal ein unschlagbar klingendes Angebot herein: Ein kleiner Anbieter verkaufte den Griller für 299 Euro! Ferdinand schloss voller Freude den Kauf innerhalb weniger Minuten ab, denn ein solches Schnäppchen wollte er nicht verpassen. Die Ware kam aber nie an.
