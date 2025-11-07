Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock

Bub (12) schoss plötzlich mit Glock in die Luft

Der Spielplatz soll laut Ermittlern ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche sein. Am Montag gegen 16.30 Uhr trafen sich dort insgesamt sechs Zwölfjährige, darunter ein Mädchen. Aus einem harmlosen Streit soll schnell eine ernste Auseinandersetzung geworden sein. Einer der Jungen aus dem Nachbarort Heldenberg zwang einen weiteren Buben, sich niederzuknien und sich für seine Aussage zu entschuldigen – wofür genau, ist noch unklar. Als das Opfer sich nicht unterwerfen wollte, zog der Zwölfjährige eine echte Glock, präsentierte sie der Gruppe und schoss mehrmals in die Luft.