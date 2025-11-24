Die Packerl-Flut steuert auf frühen Höhepunkt zu

Bis zu drei Millionen Pakete stellt die Post im Dezember in der Steiermark zu – und der Onlineshopping-Wahn steuert schon diese Woche auf seinen Höhepunkt zu. Für Zusteller gilt eine Urlaubssperre, zusätzliches Personal wird eingestellt, und in Graz steht ein ganzes Logistikzentrum am Prüfstand.
Wer gerne über den Konsumrausch vor Weihnachten die Nase rümpft, tat dies lange Zeit bevorzugt am 8. Dezember, jenem Feiertag, in dem in Österreich ungehemmt geshoppt werden darf. Der neue „Wahnsinn“ spielt sich aber schon dieser Tage ab. Der von US-Versandriesen eingeführte „Black Friday“ (am letzten Freitag im November) ist vielfach längst zu einer „Black Week“ also einer ganzen Woche, geworden.
