Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor

Als „Traumhaftes Zuhause zur Miete“ fand Herr H. voriges Jahr genau das, was er und seine Lebensgefährtin, Frau O. für sich und ihre fünf Kinder suchten. Eine Doppelhaushälfte mit kleinem Garten, wo die Kleinsten im Alter von zwei, vier und fünf Jahren draußen spielen können und die beiden Teenager mit 15 und zwölf Jahren ausreichend Platz im eigenen Zimmer finden. Für stolze 1500 Euro monatlich mieteten sie die Immobilie.