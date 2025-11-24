Micheu: „Wir können Karajica jetzt nur vertrauen!“

Über der Austria Klagenfurt hängt das Damoklesschwert. Die finanzielle Schieflage spitzt sich zu – der Stadionsprecher blieb zuletzt fern, der Pressesprecher ist weg, die Klubmanagerin kündigte, der Caterer wartet auf rund 80.000 Euro. . . die Liste an Unrühmlichkeiten ließe sich beliebig fortführen.