So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter

Jeder, der ein Smartphone hat, kennt es: Bei frostigen Temperaturen laufen Akkus nicht gerade zur Höchstleistung auf. Das gilt auch bei Elektroautos: Bei Frost plagen sie sich, Innenraum und Akku auf Temperatur zu bringen, was mit einem beträchtlichen Verlust an Reichweite einhergeht. Krone+ verrät Ihnen, welche Modelle den Winter am besten verkraften.
Elektroautobesitzer, die längere Distanzen zurücklegen müssen, verfluchen die gerade sinkenden Temperaturen. Denn unter dem Gefrierpunkt – und in geringerem Ausmaß auch darüber – kommen elektrisch angetriebene Autos nicht mehr so weit. Grund dafür: Die in den Akkus gespeicherte Energie wird nicht nur für den Antrieb benötigt, sondern auch für die Heizung. Und das, obwohl die Batterien bei Kälte sowieso Leistung verlieren. Warum das so ist, welche Modelle es im Winter besonders kalt erwischt und wie Sie bei Ihrem E-Auto die Reichweite etwas erhöhen können: Hier finden Sie die Antworten.
