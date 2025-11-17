So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter

Elektroautobesitzer, die längere Distanzen zurücklegen müssen, verfluchen die gerade sinkenden Temperaturen. Denn unter dem Gefrierpunkt – und in geringerem Ausmaß auch darüber – kommen elektrisch angetriebene Autos nicht mehr so weit. Grund dafür: Die in den Akkus gespeicherte Energie wird nicht nur für den Antrieb benötigt, sondern auch für die Heizung. Und das, obwohl die Batterien bei Kälte sowieso Leistung verlieren. Warum das so ist, welche Modelle es im Winter besonders kalt erwischt und wie Sie bei Ihrem E-Auto die Reichweite etwas erhöhen können: Hier finden Sie die Antworten.