Wie geht es weiter?

Hamilton am Boden: „Fühle mich schrecklich!“

Formel 1
24.11.2025 06:28
Lewis Hamilton und Ferrari – weiter keine Erfolgsstory.
Lewis Hamilton und Ferrari – weiter keine Erfolgsstory.(Bild: EPA/Sebastiao Moreira)

Lewis Hamilton hat sich nach dem Rennen in Las Vegas frustriert und ratlos gezeigt. „Es ist die schlimmste Saison, die ich je erlebt habe“, schüttelt der Brite in Las Vegas fassungslos den Kopf. 

0 Kommentare

Am Ende wurden es für den Ferrari-Piloten – nach einer Aufholjagd und dank der McLaren-Disqualifikation – mit dem achten Rang immerhin noch vier Punkte in Las Vegas. Für einen siebenfachen Weltmeister aber natürlich kein Grund zur Freude. „Ich fühle mich schrecklich“, zeigt sich Hamilton nach Rennende gegenüber „Sky“ enttäuscht.

Woran liegt es?
Sein Wechsel zu Ferrari entpuppt sich immer mehr als Desaster. Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus, stattdessen schlittert der Brite von einem Tiefschlag zum nächsten. Eine Situation, die Spuren hinterlässt. „Es ist die schlimmste Saison, die ich je erlebt habe“, zeigt sich der Rennfahrer ernüchtert.

Woran es liegt? Der Brite hat keine Ahnung! „Es ist verrückt. Alles, was ich versuche, macht die Sachen anscheinend nur noch schlechter.“ Kurz vor Ende der aktuellen Saison wird Hamilton zu einem immer größeren Rätsel. Wie es nächstes Jahr weitergeht, darüber wird spekuliert. Der Brite selbst wird sich nach Ende der Saison Gedanken machen.

Kommentare

