Hamilton am Boden: „Fühle mich schrecklich!“

Lewis Hamilton hat sich nach dem Rennen in Las Vegas frustriert und ratlos gezeigt. „Es ist die schlimmste Saison, die ich je erlebt habe“, schüttelt der Brite in Las Vegas fassungslos den Kopf.
Am Ende wurden es für den Ferrari-Piloten – nach einer Aufholjagd und dank der McLaren-Disqualifikation – mit dem achten Rang immerhin noch vier Punkte in Las Vegas. Für einen siebenfachen Weltmeister aber natürlich kein Grund zur Freude. „Ich fühle mich schrecklich“, zeigt sich Hamilton nach Rennende gegenüber „Sky“ enttäuscht.
Woran liegt es?
Sein Wechsel zu Ferrari entpuppt sich immer mehr als Desaster. Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus, stattdessen schlittert der Brite von einem Tiefschlag zum nächsten. Eine Situation, die Spuren hinterlässt. „Es ist die schlimmste Saison, die ich je erlebt habe“, zeigt sich der Rennfahrer ernüchtert.
Woran es liegt? Der Brite hat keine Ahnung! „Es ist verrückt. Alles, was ich versuche, macht die Sachen anscheinend nur noch schlechter.“ Kurz vor Ende der aktuellen Saison wird Hamilton zu einem immer größeren Rätsel. Wie es nächstes Jahr weitergeht, darüber wird spekuliert. Der Brite selbst wird sich nach Ende der Saison Gedanken machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.