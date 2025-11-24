Hamilton am Boden: „Fühle mich schrecklich!“

Woran es liegt? Der Brite hat keine Ahnung! „Es ist verrückt. Alles, was ich versuche, macht die Sachen anscheinend nur noch schlechter.“ Kurz vor Ende der aktuellen Saison wird Hamilton zu einem immer größeren Rätsel. Wie es nächstes Jahr weitergeht, darüber wird spekuliert. Der Brite selbst wird sich nach Ende der Saison Gedanken machen.