Wie werden Sie zu einem digitalen Leben gedrängt?

Bahnhöfe ohne Ticketschalter, Amtswege mit ID Austria und die besten Preise nur im Online-Shop. Die analogen Möglichkeiten werden nach und nach weniger, während Self-Service und Online-Plattformen zum Alltag werden. In welchen Bereichen haben Sie am meisten das Gefühl, zu einem digitalen Leben gedrängt zu werden? Was erledigen Sie lieber noch auf altbewährtem Weg? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!