Wie Klaudija Mentin mit 59 neu durchstartet

Es gibt Menschen, denen scheint das Leben immer wieder ein Bein zu stellen – und trotzdem stehen sie jedes Mal wieder auf. Klaudija Mentin zählt zu diesen Menschen. Die heute 59-Jährige hat Gewalt in der Ehe erlebt, jahrzehntelang im Schichtbetrieb gearbeitet, gesundheitliche Rückschläge verkraftet und musste sich mit Mitte fünfzig noch einmal völlig neu orientieren. „Ich wollte nie aufgeben“, sagt sie. „Ich habe so viele Jahre gearbeitet – und ich wollte einfach noch einmal eine Chance bekommen.“