Australien: Snapchat beginnt mit Altersüberprüfung

Diese Strafe droht den Unternehmen

Unternehmen droht bei Verstoß gegen das Gesetz eine Strafe in Höhe von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (etwa 27,8 Millionen Euro). Bisher ist allerdings offen, wie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert werden soll. Die Messengerdienste WhatsApp und Discord sowie die Spieleplattform Roblox sind bisher ausgenommen, der Streamingdienst Twitch wird noch überprüft.