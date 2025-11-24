Onkel und Neffe waren mit wertlosem Geld unterwegs

Amtsbekannter jetzt in U-Haft

Der jüngere Neffe konnte kein Deutsch, und gab später im Verhör mit Dolmetscher zu, immer nur das Auto (in dem sie auch schliefen) gefahren zu haben. Der Onkel ist bereits amtsbekannt und war nicht geständig. Vorerst wurde über ihn Untersuchungshaft verhängt. Er wurde in die Justizanstalt Krems gebracht. „Gut, dass über diese Fälle öfter berichtet wird. So ist die Bevölkerung schon besser sensibilisiert“, heißt es von der Polizei zu den glimpflich ausgegangen Fällen.