Scharfschützen-Tourismus: „Ein sadistisches Spiel“

Reiche Männer aus Europa sollen viel Geld gezahlt haben, um während der Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg blutige Jagd auf Zivilisten machen zu dürfen. Auch der serbische Präsident Vučić soll in diese perversen „Menschen-Safaris“ involviert gewesen sein. Krone+ hat einen Balkan-Experten zu der brisanten Causa befragt.