„Dieser Mannschaft trauen wir jetzt alles zu!“

Österreich kämpft am Montag (14:30 Uhr – im „Sportkrone“-Liveticker) bei der U17-Weltmeisterschaft gegen Italien um den ersten Finaleinzug. Die ÖFB-Legenden Hans Krankl, Herbert Prohaska und Toni Polster sind voller Zuversicht.
Alles ist angerichtet, Österreichs U17 will Geschichte schreiben, am Montag in Katar gegen Italien als erste rot-weiß-rote Auswahl in ein WM-Finale einziehen. Die Youngsters verzaubern Fußball-Österreich, auch die ÖFB-Legenden Herbert Prohaska, Hans Krankl und Toni Polster zeigen sich beeindruckt, fiebern mit. „Ich traue den Burschen jetzt alles zu, wenn du England 4:0 schlägst, musst du dich vor niemandem verstecken, aber das macht das Team ohnehin nicht“, so Krankl. Der seinem Ex-Mitspieler und Teamchef Hermann Stadler den Erfolg am meisten vergönnt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.