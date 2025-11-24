Vorteilswelt
ÖFB-Legenden

„Dieser Mannschaft trauen wir jetzt alles zu!“

Fußball International
24.11.2025 06:30
Österreichs U17-Auswahl will am Montag wieder feiern.
Österreichs U17-Auswahl will am Montag wieder feiern.(Bild: © APhotography / A. Pichler)

Österreich kämpft am Montag (14:30 Uhr – im „Sportkrone“-Liveticker) bei der U17-Weltmeisterschaft gegen Italien um den ersten Finaleinzug. Die ÖFB-Legenden Hans Krankl, Herbert Prohaska und Toni Polster sind voller Zuversicht.

0 Kommentare

Alles ist angerichtet, Österreichs U17 will Geschichte schreiben, am Montag in Katar gegen Italien als erste rot-weiß-rote Auswahl in ein WM-Finale einziehen. Die Youngsters verzaubern Fußball-Österreich, auch die ÖFB-Legenden Herbert Prohaska, Hans Krankl und Toni Polster zeigen sich beeindruckt, fiebern mit. „Ich traue den Burschen jetzt alles zu, wenn du England 4:0 schlägst, musst du dich vor niemandem verstecken, aber das macht das Team ohnehin nicht“, so Krankl. Der seinem Ex-Mitspieler und Teamchef Hermann Stadler den Erfolg am meisten vergönnt.

Ähnliche Themen
Hans KranklHerbert ProhaskaToni Polster
ÖsterreichItalien
ORFSkyÖFB

