Frust bei Rapid! „Wäre ich auf der Tribüne, …“

Das Pfeifkonzert nach der Partie habe man sich verdient. „Wäre ich auf der Tribüne, würde ich wahrscheinlich auch pfeifen“, gestand Grgic. Die fehlende Konstanz seines Teams ärgert ihn sehr. „Was mir auf die Eier geht, ist, dass man einfach keine Verantwortung übernehmen will. Das ist am Platz so und außerhalb vom Platz auch. Und das ist das, was mich anzipft. Das müssen wir in den Griff kriegen“, verlautete der Mittelfeldspieler. Vor allem Stöger, der vor der Partie von Präsident Alexander Wrabetz verbale „Rückendeckung“ erhalten hatte, ist gefordert, das Schiff wieder in ruhigere Gewässer zu führen.