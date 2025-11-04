Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!

Minister Hattmannsdorfer will sich persönlich für eine Lockerung der Regularien einsetzen: „Wir haben immer gesagt, dass die Lieferkettenregelung in Europa überschießend ist. Es sind noch Verhandlungen angesetzt. Ich glaube, dass die Aussage des Energieministers von Katar ein Weckruf für alle politischen Entscheidungsträger in Brüssel sein muss. Denn wenn das Tankschiff aus Katar nicht mehr in Europa anlegt, haben wir ein Riesenproblem.“