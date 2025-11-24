Drei Todesopfer nach Glatteis-Unfall in Bayern

Autobahn Richtung Regensburg bis Mittag gesperrt

Der Unfall ereignete sich zwischen 2.00 und 3.00 Uhr morgens in Fahrtrichtung Regensburg etwa 150 Meter vor der Anschlussstelle Ponholz. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt – vermutlich kann die Fahrbahn erst wieder gegen Mittag freigegeben werden. Umleitungen waren im Morgenverkehr überlastet. In einem verunglückten Auto sollen sich laut Polizei sechs Menschen befunden haben.