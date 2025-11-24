Vorteilswelt
Topstar weiter Topfit

Sportwelt staunt: Spektakuläres Tor von Ronaldo

Fußball International
24.11.2025 07:28
Cristiano Ronaldo setzt zum Fallrückzieher an.
Cristiano Ronaldo setzt zum Fallrückzieher an.(Bild: AFP/APA/Fayez NURELDINE)

Cristiano Ronaldo hat mit einem spektakulären Fallrückzieher-Tor die Sportwelt erneut begeistert. Dabei gibt es nicht nur für den Fitnessstand des Routiniers Anerkennung ... 

0 Kommentare

Es läuft bereits die sechste Minute der Nachspielzeit als Ronaldo zum Fallrückzieher ansetzt. Der Portugiese trifft den Ball wie geplant und erzielt einen umjubelten Treffer. Mit 40 Jahren präsentiert sich der Kicker weiter in Topform – gerade auch was seine körperliche Fitness als Profi-Fußballer angeht. 

Spiel war bereits entschieden
Doch auch seine Verbissenheit begeistert die Sportwelt. Immerhin war es kein spielentscheidender Treffer, den er in der Nachspielzeit für seinen Klub Al-Nassr erzielte. Das Spiel gegen Al-Khaleej war bereits entschieden.

Beim Stand von 3:1 für sein Team gab es für Ronaldo aber auch in der Nachspielzeit noch keinen Grund, das Spiel entspannt ausklingen zu lassen. Für seinen unermüdlichen Einsatz belohnte er sich schließlich mit einem weiteren Traumtor.  

