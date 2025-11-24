Sportwelt staunt: Spektakuläres Tor von Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat mit einem spektakulären Fallrückzieher-Tor die Sportwelt erneut begeistert. Dabei gibt es nicht nur für den Fitnessstand des Routiniers Anerkennung ...
Es läuft bereits die sechste Minute der Nachspielzeit als Ronaldo zum Fallrückzieher ansetzt. Der Portugiese trifft den Ball wie geplant und erzielt einen umjubelten Treffer. Mit 40 Jahren präsentiert sich der Kicker weiter in Topform – gerade auch was seine körperliche Fitness als Profi-Fußballer angeht.
Spiel war bereits entschieden
Doch auch seine Verbissenheit begeistert die Sportwelt. Immerhin war es kein spielentscheidender Treffer, den er in der Nachspielzeit für seinen Klub Al-Nassr erzielte. Das Spiel gegen Al-Khaleej war bereits entschieden.
Beim Stand von 3:1 für sein Team gab es für Ronaldo aber auch in der Nachspielzeit noch keinen Grund, das Spiel entspannt ausklingen zu lassen. Für seinen unermüdlichen Einsatz belohnte er sich schließlich mit einem weiteren Traumtor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.