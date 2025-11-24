Amtlich: Nummer eins im Land trägt derzeit Blau

Die „Mannschaft der Stunde“ meinte Hartberg-Trainer Manfred Schmid nach dem 2:0-Heimsieg gegen Ried. Zu Recht. Nicht nur wegen des dritten Tabellenplatzes. Denn nach dem Umfaller von Sturm ist es mittlerweile amtlich: Hartberg geht als steirische Nummer eins ins Steirer-Duell mit dem Meister am Sonntag in der neuen Arena! Dürfte man in die Profertil Arena mehr Zuschauer als die knapp 5000 (davon 1300 Sturm-Fans) hineinlassen, man könnte wohl in Kürze ein paar Tausend Karten mehr verkaufen.