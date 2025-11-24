Amtlich: Nummer eins im Land trägt derzeit Blau

Hartberg ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Meister Sturm hat man vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag in der neuen Profertil Arena in der Tabelle aktuell sogar im Rückspiegel. Mit Elias Havel haben die Oststeirer dazu ein Juwel im Kader, das einmal sehr viel Geld bringen könnte.
Die „Mannschaft der Stunde“ meinte Hartberg-Trainer Manfred Schmid nach dem 2:0-Heimsieg gegen Ried. Zu Recht. Nicht nur wegen des dritten Tabellenplatzes. Denn nach dem Umfaller von Sturm ist es mittlerweile amtlich: Hartberg geht als steirische Nummer eins ins Steirer-Duell mit dem Meister am Sonntag in der neuen Arena! Dürfte man in die Profertil Arena mehr Zuschauer als die knapp 5000 (davon 1300 Sturm-Fans) hineinlassen, man könnte wohl in Kürze ein paar Tausend Karten mehr verkaufen.
