Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen

„Das ist genau das, was wir brauchen werden, wenn wir in die hunderttausendfache Massenproduktion einsteigen wollen – mit einer sicheren Wertschöpfungskette aus Deutschland“, meinte Scherf. Derzeit produziere Helsing 2000 Drohnen für die Ukraine. Im nächsten Jahr sollen 10.000 bis 20.000 Drohnen gefertigt werden.