Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor Weihnachten

Schindluder mit beliebten Tonie-Kinderhörspielen

Tirol
24.11.2025 07:00
Aus einem kleinen Start-up wurde ein international erfolgreiches Unternehmen: Die ...
Aus einem kleinen Start-up wurde ein international erfolgreiches Unternehmen: Die Tonie-Hörspiele sind in zahlreichen Kinderzimmern zu finden.(Bild: Tonie)

Eine besorgte Mutter schlägt Alarm: Gefragtes Kinderspielzeug wird viel zu teuer auf diversen Plattformen weiterverkauft – verbotenerweise. Weiterverkäufe betreffen jedoch nicht nur Tonie-Figuren, auch für Konzertkarten muss man dort tief in die Tasche greifen.

0 Kommentare

„Es ist widerlich“, beschwert sich eine Tiroler Mutter. „Aktuell werden die Weihnachts-Tonie-Figuren in den Läden regelrecht leergekauft, um sie dann um das Dreifache auf Plattformen wie willhaben oder ebay weiterzuverkaufen. Das ist nicht erlaubt!“ Tonies, das sind kleine Figuren, mit denen man Hörspielen lauschen kann. Die Tirolerin ist mit diesen Figuren bestens vertraut, ihre Kinder sind vier und zehn Jahre alt. Die Mutter berichtet, dass das Unternehmen Tonie zum Teil limitierte Auflagen macht und „vier Minuten nach Verkaufsstart sind sie ausverkauft und zwanzig Minuten später auf willhaben – um den doppelten Preis.“

Zitat Icon

Aktuell werden die Weihnachts-Tonie-Figuren in den Läden regelrecht leergekauft, um sie dann um das Dreifache auf Plattformen weiterzuverkaufen.

Mutter aus Tirol

Das ist natürlich gerade kurz vor Weihnachten besonders ärgerlich, denn derzeit betrifft das zum Beispiel die Hörspiele von „Weihnachtsmann & Co. KG“. Es handelt sich dabei um eine animierte TV-Serie aus den 90ern, die es auch als Hörspiel gibt. Eine kurze Recherche bestätigt: Die Figuren, die normalerweise 16,99 Euro kosten, finden sich auf willhaben um bis zu 50 Euro. Es scheint teilweise eine regelrechte Sammelwut entstanden zu sein, nur bei wem – den Kindern oder den Eltern –, ist nicht klar.

Betrifft auch Konzertkarten oder Fußballtickets
Das teure Weiterverkaufen auf diversen Plattformen betrifft aber nicht nur die Tonie-Figuren. „Das Gleiche sieht man auch bei Konzertkarten oder bei den Karten für das Fußballspiel, als Real Madrid in Tirol war und gegen die WSG gespielt hat. Die waren auch innerhalb von kurzer Zeit weg und dann eine Stunde später um den doppelten Preis auf willhaben.“

Die erzürnte Mutter fragt sich, warum hier niemand etwas macht, denn die Plattformen sind verpflichtet, Verkäufe zu melden. Konkret heißt es dazu seitens des Finanzministeriums: „Plattformen müssen Anbieter melden, wenn mehr als 30 relevante Tätigkeiten vorliegen und der Gesamtbetrag der gezahlten oder gutgeschriebenen Vergütung 2000 Euro übersteigt.“ Und weiter: „Die Finanzverwaltung erhält zahlreiche Anzeigen, speziell, wenn angebliche Privatverkäufer mehrere Hundert Artikel anbieten. Die Daten werden mit den Steuererklärungen verglichen und bei Nichterklären der Einkünfte werden Finanzstrafverfahren eingeleitet.“

Lesen Sie auch:
Besonders oft verkaufen die Österreicher Kleidung weiter.
Gewinn mit Gebrauchtem
Willhaben & Co.: Österreicher verdienen Millionen
15.07.2025

Fraglich bleibt, wie gut dieses System funktioniert, denn offenbar sind die Weiterverkäufe keine Seltenheit. Betroffene wünschen sich jedenfalls ein rigoroseres Vorgehen.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
145.507 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
145.224 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
116.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf