Schindluder mit beliebten Tonie-Kinderhörspielen

Das ist natürlich gerade kurz vor Weihnachten besonders ärgerlich, denn derzeit betrifft das zum Beispiel die Hörspiele von „Weihnachtsmann & Co. KG“. Es handelt sich dabei um eine animierte TV-Serie aus den 90ern, die es auch als Hörspiel gibt. Eine kurze Recherche bestätigt: Die Figuren, die normalerweise 16,99 Euro kosten, finden sich auf willhaben um bis zu 50 Euro. Es scheint teilweise eine regelrechte Sammelwut entstanden zu sein, nur bei wem – den Kindern oder den Eltern –, ist nicht klar.