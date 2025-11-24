Ein Haus mit Herz feiert zehnten Geburtstag

Die „gute Seele“ im Teddyhaus ist Leiterin Astrid Baumgartner. Selbst Mama eines herzkranken Sohnes, der leider mit acht Jahren verstarb, weiß Frau Baumgartner, was diese Familien brauchen: „Manche Mütter und Väter möchten nur kurz plaudern und sich dann im eigenen Zimmer zurückziehen. Viele schätzen es, sich mit anderen betroffenen Eltern im gemeinsamen Aufenthaltsraum auszutauschen. Wieder andere wünschen sich tiefer gehende Gespräche mit einem Psychologen oder Arzt, etwa vor einer Transplantation“, erzählt Astrid Baumgartner.