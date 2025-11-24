Tausende Cevappe und ein Stadion als Tätowierung

Die neue Sportarena Wien war beim Basketball-Kracher BC Vienna gegen Roter Stern Belgrad am Sonntag restlos ausverkauft. Die „Krone“ mischte sich unter die 3000 Fans, wurde eingeladen, bewirtet und entdeckte Tätowierungen.
„Wir sind Wiener, aber Fans von Roter Stern Belgrad“, hörte man gestern am späten Nachmittag häufig vor den Toren der Sportarena Wien. Wo sich schon eine Stunde vor dem Einlass zum Adriatic-League-Kracher BC Vienna gegen Roter Stern Belgrad 3000 Basketball-Anhänger friedlich tummelten. Um im restlos ausverkauften Schmuckkästchen im Prater eine richtige Basketball-Party zu feiern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.