Tausende Cevappe und ein Stadion als Tätowierung

„Wir sind Wiener, aber Fans von Roter Stern Belgrad“, hörte man gestern am späten Nachmittag häufig vor den Toren der Sportarena Wien. Wo sich schon eine Stunde vor dem Einlass zum Adriatic-League-Kracher BC Vienna gegen Roter Stern Belgrad 3000 Basketball-Anhänger friedlich tummelten. Um im restlos ausverkauften Schmuckkästchen im Prater eine richtige Basketball-Party zu feiern.