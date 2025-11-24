Mattle rechnet mit Abschluss am Freitag

Tirol hat die beste Position unter den Ländern

Mattle verweist auf das präsentierte, aber im Landtag noch zu beschließende Tiroler Doppelbudget 2026/2027, das „erstmals keine neuen Schulden“ mehr aufweise. „Ich tue mir aus Tiroler Sicht mit einem Budgetkurs ohne neue Schulden leichter, einem neuen Stabilitätspakt zuzustimmen. Es braucht jedoch eine tragfähige Lösung für die Gemeinden und auch die anderen Bundesländern“, so der Landeshauptmann. „Eine Verschlechterung zulasten der Länder und Gemeinden können wir nicht zulassen“, meint Mattle mit Blick Richtung Wien.