Der Advent ist die Hochzeit für Betrugs-SMS

Die Wochen vor Weihnachten sind Hochzeit für Betrugs-SMS. „In der Vorweihnachtszeit blüht der Online-Handel, und der zeitliche Druck steigt bei den meisten von uns. Das nützen die Betrüger aus und versenden beispielsweise SMS, die angeblich von Paketdienstleistern stammen und dubiose Links mit Zahlungsaufforderungen und Ähnliches enthalten“, so Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.