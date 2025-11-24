Mit fast zwei Promille gegen Hausmauer gekracht

Mauer und Fenster zerstört

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das dortige Wohnzimmerfenster sowie ein Teil der Mauer um das Fenster schwer beschädigt. Die Familie befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Wohnzimmer und wurde nicht verletzt. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert von 1,9 Promille. Der 30-Jährige wurde mit der Rettung zur Kontrolle ins Klinikum Vöcklabruck gebracht, blieb jedoch unverletzt.