Bolsonaro rechtfertigt sich mit „Halluzinationen“

Die Präventivhaft war vom Obersten Richter Alexandre de Moraes angeordnet worden. Als Gründe nannte er unter anderem die Beschädigung des Überwachungsgeräts und eine Mahnwache vor Bolsonaros Haus, zu der dessen Sohn, Senator Flávio Bolsonaro, aufgerufen hatte. Ein mögliches Chaos hätte die Kontrolle des Hausarrests erschweren und eine Flucht erleichtern können, urteilte der Richter. Bolsonaro war zuletzt wegen Verstößen gegen gerichtliche Auflagen im Hausarrest. Bereits am Freitag hatte seine Verteidigung beantragt, ihn im Fall des versuchten Staatsstreichs aus gesundheitlichen Gründen weiter im Hausarrest zu belassen. Der Oberste Gerichtshof lehnte den Antrag ab.