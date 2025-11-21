Vorteilswelt
140 Arbeiter betroffen

Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“

Wirtschaft
21.11.2025 20:00
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald Geschichte.(Bild: Krone kreativ)

Mit dem weiträumigen Rückzug des Supermarkt-Riesen Billa aus dem Online-Geschäft fallen nicht nur beim REWE-Konzern Arbeitsplätze weg, auch diverse Subunternehmer, die die Waren zu den Kunden lieferten, sind von der Situation massiv betroffen. Ein bisheriger Lieferant will das nicht auf sich sitzen lassen.

0 Kommentare

Donnerstagvormittag: Christoph Kargl ist unterwegs zu einem Treffen mit Vertretern des REWE-Konzerns. „Eigentlich dachte ich, dass wir das Budget für 2026 besprechen“, sagt der Chef von LTS, einem Transport- und Logistikunternehmen. „Wir sind seit zehn Jahren Exklusivpartner von Billa.“ Die Nachricht, die Kargl jedoch von Billa erhielt, traf den Unternehmer knüppelhart: Billa stellt das Liefergeschäft großteils ein, bietet Lieferungen künftig nur noch über Foodora an. „Das war im ersten Moment ein riesen Schock für mich.“

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
Folgen Sie uns auf