Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte

„Wir wollten unseren und den Kindern aus dem Wohnviertel abseits des Schulalltags und der digitalen Welt eine naturnahe Alternative und einen Rückzugsort bieten“, so Familienvater Jochen H. im Gespräch mit der „Krone“. Und so packten die Kinder gemeinsam an und bauten sich (unter Aufsicht und Anleitung) bereits zu Allerheiligen 2024 im nahe gelegenen Waldstück in Seespitz eine Holzspielhütte.