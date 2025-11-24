„Pflegekräften wird ein Wocheneinkauf genommen“

Eder sagt: „Man muss sich vorstellen, dass der Bund dieses Geld zahlt und das Land es nicht mehr an die Pflegekräfte weitergibt. Wir werden die Bundesregierung in die Pflicht nehmen, diese Gelder zweckzuwidmen. 130 Euro netto pro Monat – das ist mittlerweile ein Wocheneinkauf.“ Dieser würde den Menschen durch die Landesregierung weggenommen.