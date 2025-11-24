Harnoncourt-Nachfolge: Wer übernimmt die Spitäler?

Nach dem Abgang des OÖG- und KUK Linz-Managers Franz Harnoncourt müssen zwei Top-Positionen neu besetzt werden. Wer dafür jetzt infrage kommt? Die „Krone“ hat sich umgehört und ist bei den Recherchen auf fünf aussichtsreiche Kandidaten gestoßen.
Hätte sich der frühere Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) seinerzeit durchgesetzt, würde diese Frau schon jetzt als Managerin an der höchsten Stelle sitzen: Elgin Drda gilt als eine der wichtigsten Architekten der Spitalsreform und kennt diesen Bereich in- und auswendig. Sie war Pühringers Büroleiterin, als dieser die Reform vorantrieb – und damit die wichtigste Kraft im Hintergrund.
