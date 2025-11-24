Harnoncourt-Nachfolge: Wer übernimmt die Spitäler?

Hätte sich der frühere Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) seinerzeit durchgesetzt, würde diese Frau schon jetzt als Managerin an der höchsten Stelle sitzen: Elgin Drda gilt als eine der wichtigsten Architekten der Spitalsreform und kennt diesen Bereich in- und auswendig. Sie war Pühringers Büroleiterin, als dieser die Reform vorantrieb – und damit die wichtigste Kraft im Hintergrund.