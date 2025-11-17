Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?

Balkonkraftwerke sind unbürokratisch, einfach zu montieren und ein wirksames Mittel, um die eigene Stromrechnung zu drücken. Aber wie viel „Saft“ erzeugen sie wirklich – und wie abhängig ist ihre Erzeugung von Temperatur und Witterung? Wir haben es im Langzeittest ausprobiert.
Vier Solarpaneele mit einer Leistung von nicht ganz 1900 Watt peak hängen seit einigen Monaten am „Krone“-Versuchsbalkon im Oberen Mühlviertel an der Akku-Wechselrichter-Kombination Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro – hier finden Sie den ausführlichen Test mit Informationen zu Montage, Recht und Inbetriebnahme. Bis zu 60 Prozent Selbstversorgungsquote waren im ersten Test Ende Mai drin – aber mittlerweile ist tiefster Herbst und damit arbeitet das Balkonkraftwerk unter ganz anderen Vorzeichen. Wie schlug es sich im noch einigermaßen freundlichen September und im ungewöhnlich düsteren Oktober? Wir zeigen die Leistungsdaten in unserem Dauertest.
