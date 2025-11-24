Diese Urlaubstage bringen 2026 maximale Freizeit!

Das Jahr neigt sich dem Ende, ein neues steht vor der Tür. Spätestens jetzt lohnt sich ein Blick auf den Urlaubsplaner 2026! Wir zeigen, wie Sie das Maximum an Freizeit herausholen – und Ihnen allein fünf geschickt „investierte“ Urlaubstage fünf freie Wochen bringen können.
Ja, es stimmt schon: Hinsichtlich arbeitsfreier Tage ist Österreich im Europa-Vergleich ein gelobtes Land. 25 Mindesturlaubstage (bei einer Fünf-Tage-Woche) und 13 gesetzliche Feiertage pro Jahr katapultieren uns an die Freizeit-Spitze. Dicht gefolgt von Ländern wie Frankreich oder Spanien, die insgesamt 36 Tage offiziell „blau machen“ dürfen – während es etwa in Deutschland „nur“ mehr 29 sind ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.