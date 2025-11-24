Diese Urlaubstage bringen 2026 maximale Freizeit!

Ja, es stimmt schon: Hinsichtlich arbeitsfreier Tage ist Österreich im Europa-Vergleich ein gelobtes Land. 25 Mindesturlaubstage (bei einer Fünf-Tage-Woche) und 13 gesetzliche Feiertage pro Jahr katapultieren uns an die Freizeit-Spitze. Dicht gefolgt von Ländern wie Frankreich oder Spanien, die insgesamt 36 Tage offiziell „blau machen“ dürfen – während es etwa in Deutschland „nur“ mehr 29 sind ...