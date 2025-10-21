Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen

Kein politischer Beistand im Burgenland

Während in der Steiermark drei Seniorinnen nach ähnlichen Urteilen Unterstützung aus der Politik erhielten – SPÖ-Landeschef Max Lercher hatte ihre Strafen über eine Hilfsaktion übernommen -, blieb die Burgenländerin bislang ohne Hilfe. „Wir haben auch bei mehreren Stellen angefragt“, erzählt die Tochter, „aber nur 70 Euro Unterstützung angeboten bekommen.“ Lercher hatte sich entsetzt über die Verfahren gezeigt: „Ich bin fassungslos, wie sich ein ehemaliger Politiker an Menschen bereichert, die ohnehin kaum über die Runden kommen.“ Die steirische SPÖ-Helpline übernahm daraufhin die Kosten für drei betroffene Frauen.