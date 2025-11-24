Akute Glatteisgefahr! Warnung zum Wochenbeginn

Warnstufe Rot in Oberösterreich

Im Westen Oberösterreichs gilt wegen des gefrierenden Regens die höchste Warnstufe Rot: Besonders glatt wird es in Braunau, Ried, am Innkreis und Schärding. Auch in Wien und im Burgenland ist auf teils rutschigen Straßen besondere Vorsicht nötig. Fünf weitere Bundesländer erhalten Unwetterwarnungen mit Alarmstufe Orange: Von Tirol und Vorarlberg über Salzburg und Kärnten bis nach Niederösterreich wird Schneefall erwartet. Einziger Lichtblick ist die Steiermark: Dort gilt nur die gelbe Warnstufe wegen stürmischem Wind.