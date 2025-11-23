„Schläfrig“! Der Meister steckt in einer Krise

Während die Gäste in der Kabine „Auswärtssieg“ durch die Stadionkatakomben schmetterten, stand Emir Karic geknickt vor den Mikros. „Wir kassieren aus dem Nichts zwei Gegentore, das darf nicht passieren. Wir sind zu schläfrig und nicht konsequent genug“, knurrte der Neo-Teamspieler nach dem 1:3 gegen den LASK.