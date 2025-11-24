Vorteilswelt
Flatscher gegen Arzt

„Reine Spekulationen“: Rätselraten um Gut-Behrami

Ski Alpin
24.11.2025 07:06
Lara Gut-Behrami wird in den kommenden Tagen in Genf untersucht.
Lara Gut-Behrami wird in den kommenden Tagen in Genf untersucht.(Bild: GEPA)

Wie schwer hat sich Ski-Ausnahmekönnerin Lara Gut-Behrami bei ihrem Trainingssturz in Copper Mountain (USA) tatsächlich verletzt? Ihr Vertrauensarzt Olivier Siegrist erklärte zuletzt, dass die Schweizerin einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusschaden erlitten habe. „Das sind reine Spekulationen“, entgegnet nun hingegen der Schweizer Alpindirektor Hans Flatscher. Unterdessen ist Gut-Behrami in ihre Heimat zurückgekehrt – weitere Untersuchungen sollen Klarheit schaffen. 

0 Kommentare

Der Rückflug ist geglückt, Gut-Behrami ist in die Schweiz zurückgekehrt. Nach ihrem schweren Trainingssturz in den USA droht ihr Olympia-Traum zu platzen und ein vorzeitiges Karriereende steht im Raum. Immerhin hat ihr Vertrauensarzt zuletzt gegenüber „Le Nouvelliste“ die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. 

Lesen Sie auch:
Die schlimmsten Befürchtungen werden für Lara Gut-Behrami nun wohl wahr!
Karriereende droht
Arzt bestätigt: Schlimme Diagnose für Gut-Behrami!
21.11.2025
Ski-Star gestürzt
„Heftig!“ Neue Details zum Drama um Gut-Behrami
21.11.2025

„Ihr vorderes Kreuzband und ihr Innenband sind gerissen. Sie leidet ebenfalls an einer Meniskusverletzung“, erklärte Siegrist. Die 34-Jährige habe ihn angerufen, nach ihrer Rückkehr ist nun in den kommenden Tagen eine Untersuchung in Genf geplant. „Ich werde sie zusammen mit meinem Nachfolger in Genf, Julien Billières, welcher der verantwortliche Chirurg sein wird, sehen“, ließ der Vertrauensarzt wissen.

„Die Zeit drängt nicht“
Der Schweizer Alpindirektor Hans Flatscher und Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor bestätigen die geplante Untersuchung. Die Diagnose von Siegrist wollen sie aber nicht einfach so stehen lassen. „Das sind reine Spekulationen. Ich weiß nicht, ob er die MRI-Bilder ihres Knies gesehen hat“, entgegnet Flatscher gegenüber „Blick“.

Dass es Gut-Behrami schwerer erwischt hat, das ist aber allen bewusst. „Im Knie ist etwas. Es ist nicht nichts. Wir wissen aber noch nicht, was“, so der Alpindirektor, der nun die Ergebnisse der Untersuchung abwarten will: „Die Zeit drängt nicht. Ob die Untersuchung einen Tag früher oder später erfolgt, spielt keine Rolle. Lara soll sich Zeit nehmen und das tun, wovon sie überzeugt ist.“ 

Flatscher gegen Arzt
„Reine Spekulationen“: Rätselraten um Gut-Behrami
Mit Mega-Vorsprung
Shiffrin gewinnt in Gurgl! ÖSV-Ass verpasst Podest
Nach Gurgl-Slalom
„Sinnvoller!“ Feller muss eine Pause einlegen
Nun neuer Gesamtleader
ÖSV-Hoffnung schnappt sich nächsten Podestplatz
Podium wieder verpasst
Slalom-Ass zu zaghaft? „Bin nicht wie Hirscher!“

