Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt

Russlands Invasionskrieg gegen die Ukraine ist ein Krieg der Drohnen – von den ersten Kriegstagen, als ukrainische Kampfdrohnen den russischen Vorstoß auf Kiew stoppten über Kamikaze-Boote, die russische Kriegsschiffe bedrohen bis hin zu fliegenden Bomben, die Russen und Ukrainer täglich in großer Zahl ins Staatsgebiet des Widersachers schicken. Robotische Bodenkampfsysteme – also ferngesteuerte oder teilautonome Fahrzeuge – waren bisher weniger verbreitet. Doch ein vielversprechender ukrainischer Kampfroboter hat sich jetzt an der Front bewährt.