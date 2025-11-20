Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt

Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat die Ukraine einen Nachteil: Der Angreifer hat eine mehr als dreimal so große Bevölkerung und kann somit deutlich mehr Soldaten rekrutieren. Die Ukrainer versuchen, dies mit Hightech-Waffen auszugleichen und setzen zu Lande, im Wasser und in der Luft immer stärker auf ferngesteuerte Waffensysteme.
Russlands Invasionskrieg gegen die Ukraine ist ein Krieg der Drohnen – von den ersten Kriegstagen, als ukrainische Kampfdrohnen den russischen Vorstoß auf Kiew stoppten über Kamikaze-Boote, die russische Kriegsschiffe bedrohen bis hin zu fliegenden Bomben, die Russen und Ukrainer täglich in großer Zahl ins Staatsgebiet des Widersachers schicken. Robotische Bodenkampfsysteme – also ferngesteuerte oder teilautonome Fahrzeuge – waren bisher weniger verbreitet. Doch ein vielversprechender ukrainischer Kampfroboter hat sich jetzt an der Front bewährt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.