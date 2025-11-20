Vorteilswelt
Es fehlt Personal

Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt

Digital
20.11.2025 15:12

Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat die Ukraine einen Nachteil: Der Angreifer hat eine mehr als dreimal so große Bevölkerung und kann somit deutlich mehr Soldaten rekrutieren. Die Ukrainer versuchen, dies mit Hightech-Waffen auszugleichen und setzen zu Lande, im Wasser und in der Luft immer stärker auf ferngesteuerte Waffensysteme.

Russlands Invasionskrieg gegen die Ukraine ist ein Krieg der Drohnen – von den ersten Kriegstagen, als ukrainische Kampfdrohnen den russischen Vorstoß auf Kiew stoppten über Kamikaze-Boote, die russische Kriegsschiffe bedrohen bis hin zu fliegenden Bomben, die Russen und Ukrainer täglich in großer Zahl ins Staatsgebiet des Widersachers schicken. Robotische Bodenkampfsysteme – also ferngesteuerte oder teilautonome Fahrzeuge – waren bisher weniger verbreitet. Doch ein vielversprechender ukrainischer Kampfroboter hat sich jetzt an der Front bewährt.

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
