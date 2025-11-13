KI-Boom sorgt bei Foxconn für kräftiges Gewinnplus

Für das laufende vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 stellte der taiwanische Konzern jeweils „signifikantes“ Wachstum in Aussicht. Dies resultiere aus dem Geschäft mit KI-Servern, während die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Smartphones schwächele. Detaillierte Ziele nannte Foxconn wie üblich nicht.