Fertigt Nvidia-Server

KI-Boom sorgt bei Foxconn für kräftiges Gewinnplus

Digital
13.11.2025 09:27
Foxconn ist einer der wichtigsten Elektronik-Auftragsfertiger der Welt.
Foxconn ist einer der wichtigsten Elektronik-Auftragsfertiger der Welt.(Bild: AFP/STR)

Der wachsende Bedarf an Hochleistungsrechnern für Künstliche Intelligenz (KI) hat dem Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn zu einem überraschend deutlichen Gewinnplus verholfen.

Der Überschuss sei im abgelaufenen Quartal um 17 Prozent auf umgerechnet 1,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der weltgrößte Auftragsfertiger von Elektronikgeräten am Mittwoch mit.

Die offiziell Hon Hai Precision Industry genannte Firma ist der wichtigste Produzent für die KI-Server des Chipkonzerns Nvidia, baut aber auch die iPhones von Apple zusammen.

Lesen Sie auch:
52 Mrd. Dollar Umsatz
iPhone-Bauer Foxconn verdient so viel wie noch nie
06.10.2024
In Asien, USA, Nahost
Apple-Partner Foxconn will KI-Rechenzentren bauen
30.07.2025
Milliarden-Investment
iPhone-Fertiger Foxconn setzt verstärkt auf Indien
29.11.2023

Für das laufende vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 stellte der taiwanische Konzern jeweils „signifikantes“ Wachstum in Aussicht. Dies resultiere aus dem Geschäft mit KI-Servern, während die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Smartphones schwächele. Detaillierte Ziele nannte Foxconn wie üblich nicht.

Folgen Sie uns auf