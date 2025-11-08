EU erwägt Aussetzung von Teilen des KI-Gesetzes

Ein hochrangiger EU-Vertreter sagte der Zeitung, die EU stehe wegen Anpassungen des KI-Gesetzes und anderer digitaler Regelungen mit der Trump-Regierung im Austausch. Das sei Teil eines umfassenderen Vorstoßes zur Vereinfachung, der am 19. November verabschiedet werden soll. Ein Sprecher der EU sagte, dass es Gespräche innerhalb der Kommission über mögliche Verzögerungen bei der Umsetzung bestimmter Teile des KI-Gesetzes gebe. Die EU stehe aber „voll und ganz hinter dem KI-Gesetz und seinen Zielen“.