Die Krux mit den geplanten Reformen des Landes

Politisch ändert sich aktuell so einiges in Kärnten. Aber auch auf der Verwaltungsebene möchte die Landesregierung auf Tempo drücken und plant einige große Würfe – vom Abspecken der Landesabteilungen bis hin zur Auflösung mancher Bezirkshauptmannschaften.
Tourismusreform, Verschlankung der Bürokratie, Zusammenlegung von Abteilungen – das sind nur einige Themen, die aktuell auf dem Kärntner Polit-Horizont herumgeistern. Und bei einigen Reformen scheint mehr notwendig zu sein als nur die reine Ankündigung.
